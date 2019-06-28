Welt: лидеры Евросоюза на G20 договорились, что Манфред Вебер не будет главой Еврокомиссии

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии нового созыва. Об этом сообщила в пятницу газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным издания, решение было принято на встрече лидеров стран ЕС, которая прошла в Осаке под руководством председателя Европейского совета Дональда Туска. Оно было согласовано с главами ведущих европейских партийных альянсов вопреки тому, что изначально канцлер Германии Ангела Меркель выступала за то, чтобы Вебер возглавил ЕК.

Как пишет Welt am Sonntag, помимо кандидата от социалистов Франса Тиммерманса, обсуждаются кандидатуры переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Внеочередной саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет официально принято решение, запланирован на ближайшее воскресенье.

К вопросу о главе ЕК

23-26 мая состоялись выборы в Европарламент (ЕП), по итогам которых главные партии ЕП выдвинули свои кандидатуры на пост главы ЕК. Главным кандидатом на этот пост являлся Манфред Вебер от Европейской народной партии, однако его шансы существенно снизились после потери на выборах традиционного большинства в Европарламенте его партией и социалистами. Ранее политик заявлял, что в случае избрания на пост главы ЕК использует "все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток - 2". Он утверждал, что проект "противоречит европейским интересам, так как повысит зависимость Европы от российских энергоносителей".

Социалисты, кандидатом на пост главы ЕК от которых выступает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, получили второе место, потеряв при этом 40 мандатов. На третьем месте оказались либеральные демократы с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер в качестве претендента на пост главы ЕК, приобретя 41 мандат. Ни одна из трех этих партий, которые являются идеологическими оппонентами, пока не имеет четкого плана, как собрать коалицию, чтобы заручиться большинством в 376 голосов в парламенте, который насчитывает 751 депутата.

В новость были внесены изменения (23:28 мск) - добавлена информация по тексту.