Гапонцев и власти США достигли принципиальной договоренности, которая может уладить спор

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Власти США и российский ученый и предприниматель Валентин Гапонцев достигли принципиальной договоренности, которая позволит уладить судебный спор между двумя сторонами, касающийся включения россиянина в так называемый кремлевский список. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в пятницу в электронной базе данных судебной системы США. Его копия имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

Гапонцев, имеющий также американское гражданство, подал ранее иск к Министерству финансов США, протестуя против включения в "кремлевский список", включающий 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к руководству в Москве.

"При посредничестве [мирового] судьи [Майкла] Харви стороны достигли принципиального соглашения, которое обеспечит возможность для урегулирования судебной жалобы. Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения", - отмечается в совместном отчете о ходе переговоров.

Стороны надеются предоставить суду все необходимые документы, "отражающие принципиальную договоренность, в течение следующих трех недель".

По решению суда истец и ответчик обязаны регулярно предоставлять совместный отчет о ходе переговоров.

О Гапонцеве и его иске

Гапонцев - советский и российский физик и предприниматель, лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2010 год (за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи). Гапонцев является кандидатом физико-математических наук, заведующим кафедрой фотоники МФТИ, генеральным директором компании "Научно-техническое объединение "ИРЭ-Полюс", а также основателем и председателем совета директоров американской фирмы IPG Photonics.

С 2008 года Гапонцев, ставший благодаря своим разработкам и предпринимательской деятельности миллиардером, имеет гражданство не только России, но и США. Газета The Wall Street Journal включила его в середине мая в свой список руководителей частных американских компаний с самым высоким вознаграждением (по итогам 2018 года).

Министерство финансов США внесло Гапонцева в обнародованный 29 января 2018 года так называемый кремлевский список. В этот перечень попали имена 114 должностных лиц России и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, которых в документе называют "олигархами", близкими, по утверждению Вашингтона, к руководству в Москве.

Этот список не является санкционным - на его фигурантов не распространяются какие-либо ограничения или запреты. Тем не менее считается, что документ представляет собой сигнал для их бизнес-партнеров, указывающий, что взаимодействие с ними связано с высокими рисками, так как создает фактические основания для возможного введения санкций в будущем. Документ также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией".

В декабре 2018 года Гапонцев оспорил в американском суде внесение в список как необоснованное, подав иск к Минфину США и руководителю этого ведомства Стивену Мнучину.