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Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в ходе визита в Южную Корею

По мнению американского президента, она могла бы состояться в демилитаризованной зоне
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею.

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"После ряда важных встреч, включаю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там - если председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын видит это [сообщение] - я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и поздороваться", - написал американский лидер в Twitter в пятницу.

Трамп прибудет в Сеул 29 июня после саммита G20 в Осаке. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён ранее заявлял, что в ходе своего визита хозяин Белого дома, возможно, посетит разделяющую Южную Корею и КНДР демилитаризованную зону и передаст оттуда послание Пхеньяну. Сам Трамп до этого заявлял, что не планирует во время поездки в Азию встречу с лидером КНДР, однако не исключает, что пообщается с ним "в другой форме".

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

В новость были внесены изменения (02:22 мск) - добавлены подробности.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСингапурКитайРеспублика КореяКим Чен ЫнСи ЦзиньпинВьетнамТрамп, Дональд
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