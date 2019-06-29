СМИ: Си Цзиньпин и Трамп решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в субботу на полях саммита G20 в Осаке достигли договоренности возобновить торговые переговоры между двумя странами. Как сообщило Центральное телевидение Китая , США также обязались не вводить новые пошлины в отношении товаров из Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о возобновлении торгово-экономических консультаций на основе принципов равенства и взаимного уважения. Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта", - указывается в репортаже.

Как сообщил телеканал, торгово-экономические делегации двух стран "обсудят конкретные вопросы". Полноформатная встреча Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита продолжалась в общей сложности около 80 минут.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.