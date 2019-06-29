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Саммит G20 в Осаке
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Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность по поводу закупок Турцией С-400

Лидеры двух стран обсудили также "желание улучшить двустороннюю торговлю и достичь общих задач в Сирии", отметили в пресс-службе Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на переговорах с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность закупками Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и призвал к сотрудничеству с Вашингтоном для укрепления НАТО.

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Об этом говорится в заявлении по итогам встречи на полях саммита Группы двадцати (G20) в Осаке, распространенном в субботу пресс-службой Белого дома.

"Президент [Трамп] выразил обеспокоенность по поводу потенциальной покупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 и призвал Турцию работать с Соединенными Штатами в сфере оборонного сотрудничества таким образом, чтобы это приводило к укреплению НАТО", - говорится в документе.

Лидеры двух стран также обсудили "желание улучшить двустороннюю торговлю и достичь общих задач в Сирии".

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках истребителей F-35.

В субботу Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в процессе поставок С-400 Анкаре никаких отсрочек нет. По его словам, для Турции имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

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