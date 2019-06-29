Си Цзиньпин призвал США и КНДР проявить гибкость и как можно скорее возобновить диалог

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры США и КНДР должны проявить гибкость и как можно скорее возобновить диалог между двумя странами. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу на двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке.

"Китай поддерживает диалог между лидерами США и КНДР. Надеюсь, что обе стороны проявят гибкость, будут следовать навстречу друг другу и как можно скорее возобновят диалог и найдут пути решения, которые будут учитывать мнение обеих сторон", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе предстоящего в воскресенье визита в Южную Корею. При этом президент США предложил провести встречу на границе двух Корей в ДМЗ. Агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США. "Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счет", - говорится в заявлении.