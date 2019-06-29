Очередной саммит по Сирии в стамбульском формате может пройти в этом году

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в этом году планируется очередной саммит по Сирии в стамбульском формате (Россия, ФРГ, Франция, Турция). Об этом она заявила в субботу в Осаке. Видеозапись ее выступления выложил в Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"У меня сегодня были двусторонние переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным [...] и президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Следует исходить из того, что, помимо Минского процесса, о котором мы говорили, мы хотим в течение года продолжить стамбульский формат - с Эрдоганом, Путиным, Макроном и Меркель. Мы хотим оставаться в курсе ситуации в Идлибе и ситуации вокруг беженцев, хотим подать знак", - отметила канцлер ФРГ.

Предыдущий стамбульский саммит по Сирии прошел 27 октября 2018 года. Участники встречи подтвердили, что выступают за политико-дипломатическое решение кризиса. Лидеры "четверки" высказались за увеличение гуманитарной помощи сирийцам и восстановление разрушенной инфраструктуры.

