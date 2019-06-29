{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп заявил, что в воскресенье может встретиться с Ким Чен Ыном

По словам главы Белого дома, лидер КНДР воспринял предложение о проведении встречи очень благоприятно
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Susan Walsh

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сам Трамп заявил в субботу на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати в Осаке.

Трамп констатировал, что после Японии намерен отправиться в Южную Корею. "Как я понимаю, мы можем встретиться с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном]", - сказал он.

По словам Трампа, Ким Чен Ын воспринял предложение о проведении встречи очень благоприятно.

В новость были внесены изменения (10:18 мск) - обновлен заголовок

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
Онлайн
Второй день саммита G20 в Осаке. Онлайн
Форум проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka
Читать полностью