Правящая партия Грузии внесла законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов

ТБИЛИСИ, 29 июня. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" внесла в парламент страны законопроект, подразумевающий переход от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной. Документ опубликован в субботу на сайте парламента Грузии.

Согласно разработанному проекту закона, инициаторами которого являются 80 депутатов от большинства, изменения будут внесены в конституцию Грузии. В ней будет прописано, что парламентские выборы должны проводиться по пропорциональной системе, при которой для определения числа мандатов той или иной политической партии, участвующей в выборах, необходимо будет умножить количество полученных партией голосов на 150 (общее число депутатов), а затем разделить на общую сумму голосов всех партий, участвующих в выборах.

"Указанное изменение является одним из достижений конституционной реформы, которая обеспечит необратимое развитие демократической системы в Грузии и в долгосрочной перспективе исключит всякую возможность формирования авторитарного режима", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Для окончательного принятия решения необходимо согласие 113 депутатов.

Согласно действующему законодательству, в Грузии смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 выбираются по мажоритарной системе, а 77 - по пропорциональной.

Проведение парламентских выборов полностью по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. 24 июня правящая партия согласилась с этим требованием протестующих.