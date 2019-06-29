Эрдоган: мировое сообщество должно разделить с Турцией бремя помощи беженцам

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество разделить с его страной бремя оказания помощи беженцам. С такими словами турецкий лидер выступил в субботу на итоговой пресс-конференции на саммите G20.

"Мы сообщили об усилиях, которые Турция прикладывает в вопросе беженцев. Мы потратили более $37 млрд. Международное сообщество должно разделить с нами это бремя", - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что в настоящее время на территории республики "проживают миллионы людей, бежавших от конфликта в соседней Сирии". По словам Эрдогана, проблема с беженцами легла лишь на плечи Турции и Иордании.

При этом Эрдоган обратил внимание, что "некоторые западные страны, которые поучают других в вопросе соблюдения прав человека, сами не сдали экзамен в этой сфере".