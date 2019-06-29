В Казахстане сообщили, что Арысь полностью восстановят в течение месяца

НУР-СУЛТАН, 29 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены в течение месяца полностью восстановить город Арысь в Туркестанской области, где дома пострадали от взрывов боеприпасов на военных складах.

Как сообщила пресс-служба администрации Туркестанской области в субботу, Арысь посетил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, который осмотрел город и встретился с местными жителями.

"Аскар Мамин принял участие в заседании республиканской комиссии по обсуждению мер поддержки населения. По его словам, каждый из жителей получит по 100 тыс. тенге ($263). Премьер-министр также сообщил, что город будет полностью восстановлен за месяц", - говорится в сообщении.

Власти обещали выделить местным предпринимателям льготные кредиты под 1% в размере 5 млн тенге (более $13 тыс.). "Аскар Мамин проинформировал, что в городе будет построена новая больница, 4 тыс. детей отдохнут в летних лагерях. Расположенный в Арыси военный арсенал будет перевезен в другое место в течение двух недель", - уточнили в пресс-службе.

24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли три человека. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. Население города составляет порядка 45 тыс. человек. В пятницу жителям Арыси разрешили вернуться в свои дома.