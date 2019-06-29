СМИ: одного из освобожденных в Донбассе пленных доставили в военную прокуратуру Украины

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Один из четырех освобожденных накануне украинских пленных в Донбассе ночью был доставлен в военную прокуратуру Украины. Об этом в субботу сообщил телеканал "112 Украина".

"Одного из освобожденных Виктором Медведчуком ночью забрали в военную прокуратуру", - отметил ведущий канала в прямом эфире, уточнив, что это Дмитрий Великий.

Накануне пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила, что Великий ранее находился в розыске по подозрению в дезертирстве. "Есть такой человек, который в соответствии с решением суда был объявлен в розыск. Дело ведет военная прокуратура. Мы сообщили военной прокуратуре, следствие будет осуществлять все необходимые мероприятия, но относительно меры пресечения и других мероприятий будут решать следователи военной прокуратуры", - отметила она.

Гитлянская добавила, что "все освобожденные пленные будут проходить проверку". При этом пресс-секретарь не исключила, что они могли быть завербованы. "У нас в соответствии с Уголовным кодексом, если человек сообщит добровольно, что его склонили к сотрудничеству, то он будет освобожден от уголовной ответственности, поэтому если так, не дай бог, случилось, у них есть возможность заявить об этом, и в их отношении не будет уголовного преследования", - отметила Гитлянская.

Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали в пятницу в Минске главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных. Среди освобожденных - Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения. В тот же день все четверо прилетели в Киев.

Дмитрий Великий, согласно данным украинских СМИ, попал в плен в сентябре 2016 года. На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, а также в базе скандально известного сайта "Миротворец" он значится как дезертир. В неподконтрольном Киеву Донбассе Великий был осужден по статье о террористической деятельности.