Посол в Молдавии: США не намерены укрывать олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. США не намерены помогать с укрытием молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, который после смены власти в Молдавии покинул пост лидера бывшей правящей Демократической партии (ДПМ) и выехал из страны. Об этом заявил американский посол в Молдавии Дерек Хоган, отвечая на вопрос журналистов, может ли Плахотнюк быть экстрадирован в республику, где против него выдвинут ряд обвинений.

"Это возможно. Если правительство США получит запрос от местных властей, то он будет проанализирован и будет вынесено решение. В таком случае он может быть экстрадирован. Мы ни о чем с ними не договаривались, не было никаких обещаний, что если он уйдет, мы ему окажем помощь в укрывательстве", - цитирует в субботу слова Хогана телеканал "ТВР-Молдова".

Ранее главы МВД Молдавии Андрей Нэстасе подал запрос об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют "в узурпации власти" и других преступлениях. А Высший совет безопасности (ВСБ) республики поручил правоохранителям начать расследование преступлений, допущенных при правлении ДПМ, среди которых крупномасштабные схемы контрабанды различных товаров в ЕС, Китай и другие страны, деятельность предприятий-монополистов, реэкспорт определенных категорий товаров под видом молдавской продукции, другие нарушения.

В среду МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации транснационального преступного сообщества по контрабанде крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ, в том числе Россию. Ранее против него в России также были возбуждены уголовные дела по обвинению в причастности к выводу более 37 млрд рублей и организации покушения.

Плахотнюк бежал из Молдавии после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет ДПМ. Однако Конституционный суд по запросу демократов объявил эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьера Павла Филипа распустить парламент вместо президента. После этого сторонники Демпартии потребовали отставки президента, заблокировав на несколько дней правительство и другие госучреждения.

Додон этот указ отменил, а ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и сформированному им правительству, после чего кабинет Филипа подал в отставку. Со своей стороны бывший премьер Молдавии Ион Стурза сообщил, что Плахотнюк находится в США, куда заблаговременно перевез свою семью и часть активов.