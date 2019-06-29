Абэ: Токио и Москва договорились продвигать переговоры по мирному договору

елегко. Об этом в субботу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Устранить расхождения по проблеме 70-летней давности нелегко. Мы понимаем важность подписания мирного договора, и мы должны предпринимать шаги к этому. Сегодня мы снова подтвердили решимость продвигать вперед переговоры по мирному договору", - сказал он. По словам Абэ, он уверен, что оба государства смогут продвигаться к поставленной цели шаг за шагом.

Премьер Японии заявил, что Москва и Токио в последнее время "расширяют взаимодействие в таких нестандартных областях, как борьба с наркотиками, кибербезопасность и противодействие терроризму".

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.