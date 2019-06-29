Сайдик: разведение сил в Станице Луганской может помочь дальнейшему урегулированию

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик приветствует процесс разведения сил и средств в Станице Луганской и надеется, что оно будет способствовать дальнейшим взаимным шагам по мирному урегулированию. Соответствующее заявление распространил в субботу офис Сайдика.

"Я искренне приветствую текущий процесс разведения сил и средств в Станице Луганской <...> Надеюсь, что, следуя букве и духу минских соглашений и в интересах мирного населения, за успешной реализацией данной операции разведения последуют и другие взаимные шаги, такие, как ремонт подхода к пешеходному мосту через реку Северский Донец в Станице Луганской, а также подтверждение приверженности всех сторон надежному, устойчивому и бессрочному перемирию", - сказано в заявлении.

Сайдик назвал разведение сил в районе Станицы Луганской "долгожданным и важным шагом на пути к мирному урегулированию". При этом представитель ОБСЕ отметил особую роль полпреда Украины в контактной группе, экс-президента страны Леонида Кучмы. "Хочу выразить особую признательность представителю Украины в Трехсторонней контактной группе, Леониду Даниловичу Кучме, за его неоценимый вклад в этот процесс. Его личное участие в ходе разведения в Станице Луганской стало важным побуждением к выполнению обязательств", - считает Сайдик.

26 июня предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. На разведение отведено три дня. Затем еще один день дается сторонам на то, чтобы они заявили о выполнение всех необходимых процедур, а потом еще сутки - на подтверждение наблюдателями ОБСЕ выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Накануне место разведения посетил Кучма. По его словам, после отвода войск в начале следующей недели по решению президента Украины Станицу Луганскую посетит правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой территории и наметить пути их решения.

Взаимный отвод войск на этом участке предусмотрен договоренностями, которые были достигнуты контактной группой еще в сентябре 2016 года. В зоне не должно быть ни войск, ни вооружений. Однако попытки реализовать эту идею за последние почти три года срывались уже десятки раз по вине украинской стороны.