{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Сайдик: разведение сил в Станице Луганской может помочь дальнейшему урегулированию

Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине отметил особую роль экс-президента страны Леонида Кучмы за "неоценимый вклад в этот процесс"

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик приветствует процесс разведения сил и средств в Станице Луганской и надеется, что оно будет способствовать дальнейшим взаимным шагам по мирному урегулированию. Соответствующее заявление распространил в субботу офис Сайдика.

"Я искренне приветствую текущий процесс разведения сил и средств в Станице Луганской <...> Надеюсь, что, следуя букве и духу минских соглашений и в интересах мирного населения, за успешной реализацией данной операции разведения последуют и другие взаимные шаги, такие, как ремонт подхода к пешеходному мосту через реку Северский Донец в Станице Луганской, а также подтверждение приверженности всех сторон надежному, устойчивому и бессрочному перемирию", - сказано в заявлении.

Сайдик назвал разведение сил в районе Станицы Луганской "долгожданным и важным шагом на пути к мирному урегулированию". При этом представитель ОБСЕ отметил особую роль полпреда Украины в контактной группе, экс-президента страны Леонида Кучмы. "Хочу выразить особую признательность представителю Украины в Трехсторонней контактной группе, Леониду Даниловичу Кучме, за его неоценимый вклад в этот процесс. Его личное участие в ходе разведения в Станице Луганской стало важным побуждением к выполнению обязательств", - считает Сайдик.

26 июня предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. На разведение отведено три дня. Затем еще один день дается сторонам на то, чтобы они заявили о выполнение всех необходимых процедур, а потом еще сутки - на подтверждение наблюдателями ОБСЕ выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Накануне место разведения посетил Кучма. По его словам, после отвода войск в начале следующей недели по решению президента Украины Станицу Луганскую посетит правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой территории и наметить пути их решения.

Взаимный отвод войск на этом участке предусмотрен договоренностями, которые были достигнуты контактной группой еще в сентябре 2016 года. В зоне не должно быть ни войск, ни вооружений. Однако попытки реализовать эту идею за последние почти три года срывались уже десятки раз по вине украинской стороны.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКучма, Леонид Данилович
Возвращение России в ПАСЕ
Секретарь Французской академии считает голосование в ПАСЕ за Россию шагом к снятию санкций
По мнению Элены Каррер д'Анкосс, подержавшие РФ депутаты решили, что настал момент "выйти из этой холодной войны или чего-то похожего на нее"
Читать полностью