Трюдо обсудил с Си Цзиньпином задержание двух канадских граждан властями Китая

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 ситуацию с задержанием китайскими властями двух канадских граждан. Об этом он сообщил журналистам по итогам саммита Группы двадцати.

"Я думаю, это важно, чтобы у меня была возможность лично обсудить этот вопрос с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином], - цитирует ответ премьер-министра телеканал CBC. - Мы очень серьезно относимся к ситуации с задержанными в Китае двумя канадцами, и было важно, чтобы мы [с Си Цзиньпином] поговорили об этом". Трюдо также сообщил, что, по его мнению, многие союзники Канады, в том числе и президент США Дональд Трамп, также в ходе встреч с председателем КНР поднимали эту тему.

Ранее сообщалось, что лидеры Канады и Китая в Осаке провели "короткий, но конструктивный диалог". Официальной личной встречи в их расписании не было.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.