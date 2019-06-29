Суд Украины вынес финальное решение о законности регистрации Бойко кандидатом в депутаты

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд Украины отклонил жалобу о снятии с регистрации кандидатом в депутаты Верховной рады лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко. Соответствующее решение принято в субботу.

"Верховный суд Украины отказал во всех доводах истца и вынес абсолютно законное решение, которое поставило точку в этой грязной кампании", - прокомментировал решение суда представитель защиты Александр Пузанов в эфире телеканала "112 Украина", подтвердив, что решение суда оказалось в пользу Бойко.

Он уточнил, что в ходе заседания "ни одного аргумента, который подтверждал бы, что при регистрации Бойко кандидатом в депутаты были нарушения, истец не предоставил". Подачу жалобы Пузанов объяснил желанием политических оппонентов оппозиционеры "найти хоть какие-то обстоятельства, чтобы создать проблемы для Бойко и его команды".

"Мы предоставили доказательства того, что Бойко был зарегистрирован законным способом, суд согласился", - подчеркнул адвокат, добавив, что, таким образом, оппозиционеры выиграли юридическую "войну", и "теперь дорога до их победы на выборах открыта".

Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что требование отменить регистрацию Бойко поступило в Шестой апелляционный административный суд Киева. По информации партии, иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти из-за растущей поддержке избирателями партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука". Шестой апелляционный административный суд Киева 26 июня отказал в удовлетворении иска, однако затем истцом была подана апелляция на это решение.

Согласно соцопросу жителей Украины, проведенному социологической группой "Рейтинг", из тех, кто уже определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий - фаворитов парламентской гонки. На первом месте с результатом 45,3% президентская партия "Слуга народа", третью позицию занимает партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 8,4%, у "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 7,2%, замыкает пятерку партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7% поддержки респондентов.