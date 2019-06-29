Наблюдательный пункт Турции в Идлибе вновь подвергся обстрелу

АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб вновь подвергся нападению, никто не пострадал. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

"Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона были запущены три артиллерийских снаряда по нашему наблюдательному пункту под номером 10. В результате нападения никто не пострадал, ущерб нанесен не был", - говорится в коммюнике.

В турецком оборонном ведомстве также подчеркнули, что обстрел прекратился после "немедленно предпринятых действий России".

Наблюдательный пункт ВС Турции под номером 10 в Идлибе подвергался обстрелам 13 июня и 27 июня, в результате чего погиб один военнослужащий, шестеро получили ранения. В середине июня Министерство обороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".