СМИ: йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

ТАСС, 30 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в субботу сообщил телеканал Al-Masirah.

По его данным, воздушное сообщение с аэропортом приостановлено. Как утверждают хуситы, ударам подверглись военные объекты и ангары, расположенные на территории аэродрома.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, саудовская коалиция подтвердила факт атаки, заявив, что ее силам удалось перехватить и сбить один запущенный хуситами беспилотник, целью которого являлся аэропорт в Джизане. Об ущербе в результате атаки не сообщается.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром саудовского города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.