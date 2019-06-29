Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе попытаются утвердить новое руководство сообщества

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе в воскресенье попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов Евросоюза, которые будут руководить сообществом в 2019-2024 годы. Это уже третья попытка: первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза безрезультатно.

Речь идет о должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни. Все они уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва (избранного 23-26 мая), которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.

Участники саммита готовятся пересмотреть процедуру демократических выборов председателя Еврокомиссии (исполнительной структуры ЕС, имеющей самые большие полномочия в Евросоюзе), известную под названием системы "главного кандидата". Она подразумевает, что ЕК должен возглавить лидер коалиционного большинства в Европарламенте, избранном 23-26 мая. Эта система была широко разрекламирована Брюсселем в период предвыборной кампании как новая система "прямых демократических выборов" главы Еврокомиссии.

Однако ни одна партия в Европарламенте не получила уверенного большинства. Коалиция также не сформирована, что дает хорошие шансы главам государств ЕС, которые входят в Европейский совет - орган, ответственный за принятие стратегических решений в Евросоюзе, - выдвинуть на этот пост более удобного для них политика.

Саммит обещает быть крайне тяжелым, с высокой вероятностью он продлится до глубокой ночи, ряд источников в Брюсселе даже предполагает, что он может растянуться на понедельник.

Недостатки демократии

Хаотичность процедуры избрания руководства институтов ЕС вызвана недостаточно четко прописанными правилами в ныне действующем документе ЕС - Лиссабонском соглашении. Оно гласит, что председатель главного исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии - должен избираться "с учетом результатов выборов в Европарламент". При этом полномочия саммита ЕС по согласованию кандидатов на этот пост никто не отменял.

Впервые правило "главного кандидата" было более или менее четко сформулировано и немедленно применено после выборов в ЕП 2014 года. Оно гласило, что ведущие фракции Европарламента должны назначить своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии и фракция или коалиция, которая получит большинство, сможет определить будущего главу ЕК. В 2014 году большинство в Европарламенте поделили между собой христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и фракция социалистов, разделив и основные посты: ЕНП поставила во главе Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а социалистам отошел пост главы Европарламента, который занял немец Мартин Шульц. Через 2,5 года, впрочем, его сменил ставленник ЕНП итальянец Антонио Таяни, однако это был результат отдельной политической рокировки.

Эти кандидатуры полностью устраивали лидеров стран ЕС того времени, и никакой аппаратной коллизии между саммитом ЕС и Европарламентом не было.

Однако в 2019 году и ЕНП, и социалисты потеряли до 20% депутатских мандатов каждая, утратив контроль над большинством мест в Европарламенте. До настоящего момента руководящая политическая коалиция не сформирована, и единые кандидаты от нее на пост главы Еврокомиссии и председателя Европарламента не выдвинуты.

В этих условиях назначением глав европейских институтов занялись главы государств Евросоюза за закрытыми дверями саммита сообщества, как это и происходило на протяжении десятилетий до 2014 года. С той лишь разницей, что в этот раз они проводят дополнительные консультации с ведущими фракциями Европарламента, каждая из которых имеет собственного кандидата на пост председателя Еврокомиссии: от Европейской народной партии - немец Манфред Вебер, от социалистов - голландец Франс Тиммерманс (нынешний первый замглавы ЕК), от третьей по численности фракции ЕП - либеральных демократов - выдвинута датчанка Маргрете Вестагер (нынешний еврокомиссар по конкуренции).

Предвыборная кампания всех трех кандидатов показала, что политические различия между ними минимальны, и, независимо от того, кто из них возглавит Еврокомиссию, ее общий курс, если верить предвыборным заявлениям этих претендентов, практически не будет отличаться от нынешнего.

Палитра еврочиновников

Впрочем, лидеры стран ЕС уже внесли в примерный список кандидатов в председатели Еврокомиссии, который полностью никогда официально не оглашался, новые имена. Так президент Франции Эмманюэль Макрон, по информации многочисленных источников, активно продвигает своего соотечественника Мишеля Барнье, который получил большую популярность в Европе, поскольку, будучи главным переговорщиком ЕС по Brexit, он сумел загнать Великобританию в угол, превратить историю с выходом из Евросоюза из британского триумфа в национальный позор и вынудить Лондон просить Брюссель об одной отсрочке за другой. Официально, впрочем, выдвижение Барнье никто не подтвердил.

Еще один возможный кандидат - главный исполнительный директор Всемирного банка и бывшая еврокомиссар Кристалина Георгиева.

Вместе с тем договориться о кандидатах на посты руководителей сразу пяти основных институтов ЕС для глав государств Евросоюза проще, чем назначить главу Еврокомиссии. Такое пакетное решение позволит всем основным политическим силам получить более или менее приемлемого для них кандидата хотя бы на одном из основных постов.

Впрочем, этим европейские сложности не ограничиваются. Главы пяти институтов ЕС должны представлять разные (но лишь традиционные и проевропейские) наднациональные политические объединения Евросоюза, они должны быть выходцами из разных регионов Евросоюза, кроме того, как минимум два поста должны отойти женщинам.

Примечательно, что ни один из актуальных кандидатов ни на один из пяти ключевых постов Евросоюза на 2019 - 2024 годы так и не был официально объявлен до настоящего момента.

Новая надежда

Надежда, что проблему кадровых назначений удастся утрясти на нынешнем саммите и не доводить дело до конфликта между Европейским парламентом и Европейским советом, все же есть. Ее вселяет тот факт, что лидеры ведущих государств ЕС, встретившихся на полях саммита G20 в Осаке, пришли к пониманию, что ставленник самой крупной наднациональной партии ЕС - ЕНП - Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии нового созыва. Об этом сообщила в пятницу немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированные источники, но официально эту информацию пока никто не комментировал. Впрочем, с этим еще должны согласиться остальные 23 страны ЕС, лидеры которых, в отличие от глав Франции, Германии, Италии и Великобритании, не были приглашены в Осаку.