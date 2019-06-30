Беженцы из Идлиба получили гуманитарную помощь от российских военных

ТАРТУС /Сирия/, 30 июня. /ТАСС/. Представители Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлибской зоны деэскалации, размещенным в лагере близ Тартуса. Об этом журналистам сообщил представитель ЦПВС Владимир Ладеев.
- Беженцы из сирийского Идлиба временно разместились в лагере Харджилла под Дамаском
- Беженцы из Идлиба получили помощь в центрах размещения в провинции Латакия
- Лавров: вопрос беженцев в Идлибе будет решен после размежевания оппозиции и террористов
- Беженцы из Идлиба получили питание и медицинскую помощь в лагере близ Дамаска
"В данный набор продуктов входят рис, сахар, консервы, чай. Люди очень рады, что мы приехали. Они получают гуманитарную помощь только от нас и от сирийского правительства", - сказал он.
Ранее лагерь в пригороде Тартуса насчитывал тысячи беженцев, к сегодняшнему дню многие из них вернулись в свои дома. На данный момент здесь проживает порядка 20 семей, в каждой из них по 10-20 человек. Из-за жары в лагере возникла проблема - нужна медицинская помощь и профилактика. В следующий раз власти Сирии во время гуманитарной акции планируют привезти мобильный госпиталь.
"Это единственный лагерь беженцев в провинции Тартус. Раньше было несколько, но ситуация стабилизируется, люди возвращаются в свои дома. Когда это смогут сделать эти беженцы, говорить пока рано: обстановка в Идлибе напряженная. С нашей стороны они будут получать всю необходимую помощь столько времени, сколько потребуется", - говорит представитель администрации провинции Тартус Африя Ахмад.
В лагере для людей созданы необходимые для проживания условия. Есть некое подобие центрального водопровода, вода из больших емкостей по шлангам поступает в палатки. Оборудованы кухни, на которых люди могут готовить пищу. В некоторых палатках появились телевизоры.
"Мы бежали еще в начале войны, наше село захватили боевики. Не знаю, что сейчас с нашим домом. Мы скитались по разным местам, уже выросли внуки. Пусть хотя бы они живут в мире и не вспоминают, что такое смерть и разрушения", - рассказала беженка Димат Рахиб.
Надежда на возвращение домой
В лагере беженцев основательно подготовились к приезду российских военных. Старейшина Мухаммед аль-Жаши составил списки из тех, кто должен получить гуманитарную помощь, проверил их документы.
"Я сам готов отправится на фронт, но возраст и здоровье не позволяют. В этом центре меня выбрали старшим. Я слежу за порядком, занимаюсь бытовыми делами. Живем дружно и надеемся на скорое возвращение домой", - говорит он.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".
Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуты два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тыс. человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.