В Гагаузской автономии Молдавии начались выборы нового главы

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Выборы башкана (главы) начались в Гагаузской автономии Молдавии. В них принимают участие 5 кандидатов, однако реальные шансы на победу, как считают эксперты, есть только у нынешнего руководителя Ирины Влах, которая баллотируется на второй срок.

В 07:00 (соответствует московскому времени) открылись все 66 избирательных участков, сообщила ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии Гагаузии Елена Казанжи. За ходом голосования следят около сотни местных и международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, Евросоюза, Совета Европы, а также России, США и Турции.

Чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие больше 50% избирателей. Если ни один из кандидатов не получит больше половины голосов в первом туре, то 14 июля будет проведен второй тур, в котором побеждает кандидат, получивший простое большинство. Избирательные участки закроются в 21:00. Первые предварительные результаты в Центризбиркоме обещают огласить в ночь на понедельник.

Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии. Влах победила в апреле 2015 года, построив свою избирательную кампанию на призывах к укреплению отношений Молдавии с Россией и СНГ.