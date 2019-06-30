ЦИК Гагаузской автономии Молдавии снял с выборов главы региона одного из кандидатов

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Кандидата на пост главы Гагаузской автономии Молдавии Василия Аладова сняли с выборов в день голосования из-за многочисленных нарушений при сборе подписей в его поддержку. Такое решение было принято в воскресенье Центральной избирательной комиссией Гагаузии на основании вердикта Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии.

"Отменить регистрацию г-на Василия Аладова в качестве кандидата на должность Главы (Башкана) Гагаузии", - говорится в опубликованном пресс-службой Центризбиркома постановлении. В бюллетенях для голосования напротив фамилии Аладова членам избирательных бюро предписано ставить штамп с пометкой "выбыл". Накануне ЦИК Гагаузии приняла решение зарегистрировать Аладова, получив вердикт Апелляционной палаты города Кагула, который был в срочном порядке опротестован в ВСП.

Таким образом, число кандидатов сократилось до четырех, однако реальные шансы на победу, как считают эксперты, есть только у действующей главы региона Ирины Влах, которая баллотируется на второй срок.

Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии. За ходом голосования следят около сотни местных и международных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, Евросоюза, Совета Европы, а также России, США и Турции.