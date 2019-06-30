Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посетил в воскресенье наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей и осмотрел оттуда позиции КНДР. Прямую трансляцию ведет южнокорейское телевидение.

На посещение ДМЗ, согласно графику Белого дома, у Трампа отведено 15 минут. Вместе с ним на границу прибыл президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Ранее президент США заявлял, что хотел бы провести короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе.

Представитель американского военного командования, указывая вдалеке на северокорейскую территорию, дал Трампу разъяснения. Мун Чжэ Ину ту же информацию изложил южнокорейский военный. Трампа сопровождала его дочь Иванка.

После этого американский президент должен встретиться на границе с лидером КНДР у демаркационной линии.