СМИ: представители США и КНДР тайно встречались для организации встречи лидеров стран

ТАСС, 30 июня. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн тайно встречался с северокорейскими представителями для организации встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась в воскресенье в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Бигэн вечером в субботу, 29 июня, в сопровождении советника по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер отправился на вертолете в северную часть пограничного пункта Пханмунджом на встречу с официальными представителями КНДР. Стороны обсудили протокол и другие процедуры, необходимые для проведения третьей встречи лидеров США и КНДР.

В воскресенье Трамп прибыл в демилитаризованную зону и осмотрел с наблюдательного пункта приграничные сооружения в КНДР. Затем он встретился с Ким Чен Ыном, с которым пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. После этого Ким Чен Ын перешел границу с Южной Кореей, где лидеры коротко пообщались в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.

Ким Чен Ын в ходе встречи заявил, что узнал о желании Трампа встретиться на границе двух Корей, когда прочитал в субботу утром запись американского лидера в Twitter.