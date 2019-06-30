В ЛНР сообщили, что киевские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Cпециальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Попаснянском районе, чтобы не допустить обнаружения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщило в воскресенье агентство Луганскинформцентр со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По его словам, украинское командование силовой операцией в Донбассе "активизировало работу по препятствованию мониторингу обстановки наблюдателями ОБСЕ в зоне ответственности воинских частей и подразделений ВСУ путем обстрелов и глушения средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) сигналов беспилотных летательных аппаратов миссии".

"Так, 27 июня по приказу командира 30-й бригады ВСУ полковника Ивана Гараза с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был обстрелян из стрелкового оружия БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Выскрива Попаснянского района", - сообщил Филипоненко.

Ранее он отмечал, что СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете подтвердила факт препятствия ВСУ полетам беспилотных летательных аппаратов СММ, в том числе с применением по ним стрелкового оружия. Офицер пресс-службы также информировал, что отчеты миссии заставили киевских силовиков усилить маскировку военной техники, размещенной в населенных пунктах в зоне проведения силовой операции.