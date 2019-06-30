Патриарх Грузии призвал граждан к спокойствию на фоне протестов

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал жителей республики сохранять спокойствие и мир на фоне проходящих в грузинской столице с 20 июня массовых митингов. С такими словами глава Грузинской православной церкви выступил на воскресной проповеди в храме Святой Троицы - Самеба.

"Мы просим Святых Отцов успокоить Грузию и весь мир. Мы живем в очень сложный период, когда люди не довольны существующим положением, требуют новых условий, которые не так уж легко заполучить. Однако мы должны помнить, что спокойствие и мир обязательны для каждого человека и страны", - сказал иерарх.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано. Требование демонстрантов - отставка главы МВД Георгия Гахарии.