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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Патриарх Грузии призвал граждан к спокойствию на фоне протестов

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй призвал жителей республики сохранять спокойствие и мир на фоне проходящих в грузинской столице с 20 июня массовых митингов. С такими словами глава Грузинской православной церкви выступил на воскресной проповеди в храме Святой Троицы - Самеба.

"Мы просим Святых Отцов успокоить Грузию и весь мир. Мы живем в очень сложный период, когда люди не довольны существующим положением, требуют новых условий, которые не так уж легко заполучить. Однако мы должны помнить, что спокойствие и мир обязательны для каждого человека и страны", - сказал иерарх.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано. Требование демонстрантов - отставка главы МВД Георгия Гахарии.

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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