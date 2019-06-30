Хант уверен, что к началу октября станет ясно, придется ли Британии покинуть ЕС без сделки

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Претендент на пост премьер-министра Великобритании Джереми Хант считает, что на вопрос о том, придется ли стране покидать ЕС без сделки с Брюсселем, можно будет ответить в начале октября - примерно за месяц до запланированной даты Brexit. Об этом Хант, возглавляющий МИД Соединенного Королевства, заявил в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Если к началу октября мы не достигнем [с Евросоюзом] договоренности, имеющей шансы на одобрение британским парламентом, тогда в конце октября я осуществлю Brexit, - сказал Хант, отвечая на вопрос о том, какой крайний срок выхода страны из ЕС он считает приемлемым в случае прихода к власти. - Мы обещали это британскому народу".

Хант повторил, что не является сторонником подобного развития событий и, если станет премьером, отложит Brexit, если это поможет Лондону достичь новой договоренности с Брюсселем, которая устроит обе стороны. При этом он пообещал, что если Brexit действительно придется осуществлять по жесткому сценарию, который негативно скажется на британской экономике, он найдет средства для того, чтобы помочь тем компаниям, которые пострадают от этого в первую очередь. "В конечном итоге, если мы не сделаем того, чего от нас хочет народ, то мы перестанем быть демократическим государством. Я сомневаюсь, что даже эти компании хотели бы, чтобы я проигнорировал волю народа, [отложив или отменив Brexit]", - пояснил политик.

В интервью газете The Sunday Times Хант также заявил, что в случае Brexit без сделки Евросоюз, вероятно не получит все 39 млрд фунтов стерлингов (50 млрд долларов) "отступных" за выход Великобритании из сообщества. По его словам, он не заплатит "ни на пенс больше того, что с Великобритании будет причитаться по закону".

Хант также заявил изданию том, что будет стремиться заключить с ЕС соглашение о свободной торговле на базе того, что существует между ЕС и Канадой. Именно это новое соглашение и должно будет лечь в основу будущих отношений между двумя сторонами. По словам Ханта, для того, чтобы достичь необходимых договоренностей с Брюсселем и пересмотреть сделку, которую с ним ранее согласовал кабинет Терезы Мэй, необходима команда очень сильных переговорщиков, которых он сейчас набирает. Одним из них должен стать бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

Кому осуществлять Brexit?

20 июня Хант и Джонсон вышли в финальную стадию борьбы за премьерское кресло. Именно Джонсон, которого Хант сменил на посту главы британского МИД прошлым летом, продолжает оставаться фаворитом гонки. Еще 11 претендентов на должность выбыли из борьбы на разных ее этапах.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового главы тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей партии, имя которого станет известно 23 июля. До избрания нового главы консерваторов Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром Соединенного Королевства, а передать преемнику свои полномочия она рассчитывает 24 июля.