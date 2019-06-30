Reuters: Туск предложил назначить главой Еврокомиссии представителя фракции социалистов

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск предложил отдать ключевой в Евросоюзе пост председателя Еврокомиссии Альянсу социалистов и демократов - левоцентристской фракции Европарламента, находящейся на втором месте по числу мандатов, сообщает агентство Reuters.

Туск выступил в воскресенье на консультациях с представителями основных парламентских фракций в преддверии саммита ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся в воскресенье вечером в Брюсселе на экстренный саммит для обсуждения кандидатов на руководство пятью ключевыми институтами Евросоюза в 2019-2024 годах.

По информации источников агентства, крупнейшей фракции Европарламента (христианско-демократической Европейской народной партии) Туск предложил должности председателя Европарламента и главы внешнеполитической службы ЕС. Ставленнику находящейся на третьем месте фракции либералов, в которую входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед республика", Туск отвел должность главы Европейского совета.

Пятый пост - председателя Европейского Центробанка - Туск не обсуждал с европарламентариями, вероятно, оставив возможность использовать его для торга на саммите. По данным Reuters, Туск не говорил с европарламентариями о потенциальных кандидатах поименно, а лишь поднимал вопросы их партийной принадлежности. Дискуссия о персоналиях должна пройти на саммите.

Фракция социалистов ранее выдвинула на пост главы Еврокомиссии на 2019-2024 годы голландца Франса Тиммерманса, который занимает должность первого заместителя председателя Еврокомиссии нынешнего созыва.