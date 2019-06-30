СМИ: Израиль освободил задержанного палестинского министра после допроса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Израильские военные освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми после допроса. Об этом в воскресенье сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По данным адвоката Хидми, задержание политика было связано с сопровождением чилийского президента Себастьяна Пиньеры во время его посещения мечети Аль-Акса, которая расположена в Старом городе. Израильские военные допросили Хидми в связи с вероятным нарушением установленного Израилем суверенитета над Иерусалимом.

Ранее сообщалось, что Хидми был задержан израильскими солдатами после обыска в его доме, который начался в ночь на воскресенье.

Военные Израиля регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега реки Иордан, в ходе которых арестовывают разыскиваемых за причастность к террористической деятельности палестинцев. Однако ситуация с Хидми стала за последнее время первой, связанной с задержанием официального лица высокого ранга. В то же время WAFA указывает, что израильские власти несколько раз за последние несколько месяцев задерживали бывшего министра по делам Иерусалима Аднана Хуссеини.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим - "единая и неделимая" столица Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.