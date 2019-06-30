Ким Чен Ын: встреча с Трампом состоялась только благодаря "прекрасным отношениям" с ним

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Третья встреча между американским и северокорейским лидерами стала возможна только благодаря "превосходным отношениям" между ними. Об этом заявил в воскресенье в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пханмунджоме председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

"Меня уже некоторые спросили, не посылали ли Вы мне заранее письмо, чтобы условиться о проведении встречи. Честно говоря, я очень удивился, когда сегодня утром Вы выразили такое желание, - приводит его слова агентство Yonhap. - Если бы я не поддерживал с Вами настолько прекрасные отношения, эту встречу абсолютно невозможно было бы организовать за один день".

Как подчеркнул Ким Чен Ын, он тоже хотел встретиться с Трампом. "Я уверен, что сегодняшняя встреча продемонстрировала широкой общественности: в будущем мы можем привнести еще более позитивные изменения. Думаю, что она позитивно повлияет на наши дальнейшие действия", - добавил председатель Госсовета.

По его словам, благодаря столь "превосходным отношениям", лидеры двух стран "продолжат вершить хорошие дела, о которых никто бы не мог и предположить". Ким Чен Ын выразил уверенность, что такие позитивные контакты между ним и американским президентом - "чудесная сила, которая позволит преодолеть трудности и препятствия".

Три встречи двух лидеров

Переговоры между президентом США и лидером КНДР на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме в воскресенье продолжались около часа. По их завершении Трамп проводил Ким Чен Ына до демаркационной линии, они обменялись еще несколькими репликами. В начале их встречи присутствовали госсекретарь Майкл Помпео и министр финансов США Стивен Мнучин. В помещении также находились советники американского лидера: дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер.

В 2018 году Трамп и Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся 27 и 28 февраля в Ханое. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры двух стран не достигли консенсуса и не стали письменно заверять какие-либо протоколы о намерениях касательно дальнейших совместных шагов по примирению и решению проблемы Корейского полуострова.