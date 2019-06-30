Комитет Рады 1 июля рассмотрит увольнение Климкина с поста главы МИД Украины

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины на следующей неделе рассмотрит отставку главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина, на чем настаивает президент Владимир Зеленский. В понедельник комитет Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос об его увольнении и назначении главой МИД Вадима Пристайко. Во вторник этот вопрос может быть вынесен на голосование парламента.

"В понедельник, 1 июля, комитет рассмотрит представление президента Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел и назначении на эту должность Вадима Пристайко", - сообщила глава комитета Анна Гопко в эфире "Общественного".

По ее словам, депутаты также обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с возвращением России к работе в ПАСЕ.

В минувший четверг Зеленский обвинил Климкина в том, что он ставит под угрозу возвращение 24 украинских моряков, арестованных в РФ. Президент Украины заявил, что МИД страны не согласовывал с ним ноту в адрес России по украинским морякам. Зеленский выразил недоумение, почему министр, не посоветовавшись с ним, делает заявление от имени Украины как страны, когда это компетенция президента. Он напомнил, что несет "личную ответственность за внешнюю политику Украины".

Перед этим, 26 июня, Климкин заявил, что Киев отвергает предложение МИД РФ по украинским морякам, содержащееся в полученной ноте российского внешнеполитического ведомства. А на критику Зеленского заявил, что у ведомства были все полномочия для того, чтобы дать ответ на ноту РФ относительно суда над захваченными украинскими моряками, без согласования с президентом. Климкин также признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ. Как сообщили в свою очередь в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Катера были задержаны, а моряки арестованы. В настоящее время в отношении них ведется следствие по статье о нарушении государственной границы РФ.