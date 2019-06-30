Участник предвыборной гонки демократов назвал встречу лидеров США и КНДР показным шоу

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне не была содержательной и явилась показным шоу. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании ABC бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США.

"Я только за ведение переговоров с противниками, однако в данном случае президент [США] поднимает реноме диктатора", - считает Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

"Мы не извлекли из этого [встречи] ничего полезного. После их первого саммита в Сингапуре он [Трамп] обещал американскому народу, что Северная Корея больше не представляет угрозы. После этого они [КНДР] продолжили испытания ядерного оружия", - продолжал политик.

"Представляется, что все это сделано ради шоу и не было содержательным", - резюмировал претендент в президенты США.

Трамп в воскресенье в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР, где провел встречу с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Трамп стал первым действующим американским президентом, который посетил Северную Корею. Переговоры между президентом США и лидером КНДР продолжались около часа.