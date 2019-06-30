Партия Зеленского через суд требует не допустить "кандидатов-клонов" на выборы в Раду

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" президента Владимир Зеленский в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии убрать из бюллетеней на выборах в Верховную раду информацию о якобы принадлежности к этой политической организации так называемых кандидатов-клонов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба партии.

"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345... и указать сведения о партийности кандидатов в народные депутаты, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске, опубликованном партией в Facebook.

Партия "Слуга народа" подала иск против Центральной избирательной комиссии за регистрации девяти "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. Отмечается, что соответствующий иск подан в Шестого апелляционного административного суда, который рассмотрит его в течение дня.

Кандидаты в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" ранее подписали меморандум, в котором обязались лично голосовать в Раде, присутствовать на всех заседаниях парламента, а также добровольно сдавать мандат в случае нарушений принципов партии. Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.