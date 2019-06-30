СМИ: боевики обстреляли два города в провинции Хама

ТАСС, 30 июня. Экстремистские группировки, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли в воскресенье обстрелу два христианских города Мхарде и Сукейлабия в провинции Хама, которые находятся под защитой правительственных войск. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, боевики, которые нарушили режим прекращения огня, вели обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате получили разрушения несколько жилых домов, сведений о пострадавших пока не поступало.

Форпостом бандформирований, в том числе террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), служит район Эль-Латамана на севере провинции. По сведениям агентства SANA, артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям боевиков, уничтожив командные пункты противника и несколько установок, из которых велся обстрел. В рядах бандформирований есть убитые и раненые.

С начала мая сирийские военнослужащие освободили свыше 20 городов и поселков на северо-западе страны, расширив зону своего контроля. Войска ведут сейчас бои с бандами наемников из "Джебхат ан-Нусры" и других экстремистских группировок за стратегические высоты Телль-Мильх, рядом с которыми проходит шоссе, связывающее города Мхарде и Сукейлабию.