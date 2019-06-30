Меркель заявила, что настроена на непростые переговоры по кандидатуре главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Переговоры по кандидатуре главы Еврокомиссии на начинающемся в воскресенье саммите ЕС обещают стать непростыми. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии на встречу в Брюсселе.

"Совещание, выражаясь аккуратно, обещает быть непростым", - сказала она. По ее словам, главное при назначении постов не навредить работе европейских институтов.

Как ранее сообщила газета Rheinische Post, кандидат от социалистов Франс Тиммерманс является фаворитом в гонке за должность главы Еврокомиссии, а консерватор Манфред Вебер, которого поддерживала Меркель, при таком раскладе вероятнее всего станет главой Европарламента.

Сегодняшний саммит в Брюсселе - уже третья попытка согласовать кандидатуру главы ЕК. Первый раз этот вопрос обсуждался на внеплановом саммите 28 мая, второй - на плановом 20-21 июня, и оба раза - безрезультатно.