СМИ: Ливийский аэропорт Митига атакован с воздуха ВВС армии Хафтара

ТАСС, 30 июня. Аэропорт Митига, расположенный близ столицы Ливии, Триполи, подвергся в воскресенье налету с воздуха. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Атаку провели силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

По имеющейся информации, после удара с воздуха работа аэродрома Митига временно прекращена.

Практически одновременно с этим известием телеканал Sky News Ababia привел заявление командующего ВВС ЛНА Мухаммеда Манфура, в котором он указал, что "мы (ЛНА) нанесли удар по Митиге с целью поразить находящийся там турецкий беспилотник". Манфур не сообщил о результативности бомбардировки.

Как сообщил телеканалу Al Arabiya представитель ЛНА, "уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии". Он также отметил, что, по данным ЛНА, "группа турецких военных специалистов работает с БПЛА по указаниям правительства [национального согласия, ПНС], штаб-квартира которого располагается в Триполи".

Аэродром Митига используется для сообщения Ливии с внешним миром после того, как был выведен в 2014 году из строя международный аэропорт Триполи.

В новость были внесены изменения (22:17 мск) - добавлен комментарий представителя ЛНА