В выборах парламента Украины примут участие 22 партии

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. ЦИК Украины в воскресенье внес партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень на досрочных выборах Верховной рады. Она стала 22-й политической организацией, которая примет участие в парламентских выборах 21 июля.

"ЦИК внесла партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, внеся изменения в свое предыдущее постановление", - говорится в сообщении.

ЦИК объяснил, что 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже была проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.