Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление ЛНА.

Согласно заявлению сил Хафтара, "два турка были арестованы по причине поддержки Анкарой незаконных вооруженных формирований". В нем уточняется, что два задержанных турецких гражданина также "оказывали поддержку военизированным отрядам".

В заявлении не говорится, когда именно и в какой части Ливии были задержаны указанные граждане Турции.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что ЛНА задержала шестерых турецких граждан. МИД Турции расценил эти действия как "акт бандитизма и пиратства". Турция рассчитывает на скорейшее освобождение своих граждан и подчеркивает, что в противном случае силы Хафтара "станут законной целью" для удара.

Спустя некоторое время ЛНА опровергла информацию о том, что она якобы удерживает нескольких турецких граждан. Как заявил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари, ЛНА "не известно о заключении ни одного турецкого гражданина". По его словам, "если бы ЛНА взяла под стражу хоть одного турецкого гражданина, то выступила бы с официальным заявлением с разъяснением подобной ситуации".

Аль-Мисмари также подчеркнул, что ЛНА "готова противостоять любой угрозе", добавив, что Турция, распространившая информацию о пленении ЛНА нескольких турецких граждан, "вмешивается во внутренние дела стран региона и сама несет угрозу региональной безопасности".