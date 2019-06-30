Суданская оппозиция заявила о пяти погибших в ходе "марша миллионов"

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро протестующих погибли в воскресенье в различных городах Судана в ходе "марша миллионов". Об этом сообщил телеканал Al Arabyia со ссылкой на оппозиционный комитет суданских врачей. По их данным, четверо убитых зафиксировано в городе-спутнике суданской столицы Омдурмане. Еще несколько человек получили ранения.

Массовые акции протеста по призыву оппозиционного альянса "За свободу и перемены" с требованием к Военному совету немедленно передать власть в стране гражданским силам прошли в воскресенье в Хартуме, Омдурмане, Порт-Судане, Атбаре и других городах страны. В них приняли участие десятки тысяч человек. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения.

Ранее сообщалось об одном убитом в городе Атбара на севере страны. Этот город в декабре прошлого года стоял в авангарде народных выступлений, вызванных резким ухудшением экономической ситуации в стране и значительным повышением цен на основные продукты питания. Спустя четыре месяца многочисленные акции протеста, охватившие большую часть страны, привели к военному перевороту 11 апреля и отстранению от власти президента Омара аль-Башира.

Между тем, по данным суданского издания "Аль-Интибаха", замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что от действий неизвестных снайперов пострадали не менее восьми человек. Ранения получили в том числе трое спецназовцев.

Тем временем Военный совет Судана объявил в воскресенье о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией на основе посреднической инициативы Африканского союза (АС). В обнародованном заявлении армии отмечается, что Военный совет принимает инициативу АС и готов на ее основе начать переговоры. Как отмечается в заявлении военных, "предложение Африканского союза, выработанное совместно с Эфиопией, является отличной переговорной базой". Любые усилия по урегулированию политического кризиса в стране будут осуществляться отныне под эгидой АС, заверили военные, выразив надежду на "всеобъемлющее политическое решение с участием всех сторон".