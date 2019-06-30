Финляндия начинает полугодовое председательство в Совете ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Финляндия с 1 июля начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится полгода. Об этом сообщила в понедельник канцелярия правительства страны.

"Председательство Финляндии в Совете Европейского союза начинается 1 июля и закончится 31 декабря 2019 года. Финляндия будет председателем на встречах Европейского совета в Брюсселе и Люксембурге и на неформальных встречах министров стран ЕС в Финляндии", - отметили там.

Целью неформальных встреч в Хельсинки, пояснила канцелярия финского правительства, "является обсуждение актуальных вопросов ЕС". Всего финская сторона проведет шесть таких мероприятий, среди них - неформальные встречи министров окружающей среды, глав МИД и Минобороны.

Кроме того, за время финского председательства состоятся также порядка 90 встреч различных рабочих групп и экспертов.

Председательство в Совете ЕС осуществляется по принципу ротации. Так, Финляндия сменит на этом посту Румынию, а через полгода на ее место заступит Хорватия.

Приоритеты председательства

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, что достижение прогресса в борьбе с изменением климата и принятие мер по защите окружающей среды будет приоритетной задачей Финляндии на время ее полугодового председательства в ЕС. "Начиная председательство в ЕС, Финляндия влияет на его будущее. Оно будет социально, экономически и экологически устойчивым. Главным приоритетом нашего председательства будут действия по защите климата", - указал Ринне.

"Это означает быть приверженными достижению климатической (или углеродной - прим. ТАСС) нейтральности к 2050 году. Цель заключается в том, чтобы Европейский совет достиг согласия по главным элементам этого плана к концу 2019 года", - подчеркнул он. При этом само финское правительство поставило задачу сделать Финляндию углеродно-нейтральной уже к 2035 году.

По словам премьера, "необходимо генерировать устойчивое развитие и повышать занятость с помощью биоэкономики и циркулярной экономики". "Активная промышленная политика и развитие сектора услуг и цифровой экономики поможет заложить фундамент для новой экономики современного мира", - отметил Ринне.

Так, уверен он, можно будет создать в ЕС "наиболее конкурентоспособную в мировом масштабе низкоуглеродную экономику".

В числе других приоритетов - укрепление общих ценностей ЕС и верховенства закона, повышение конкурентоспособности ЕС и развитие социальной сферы, а также усиление безопасности граждан стран Евросоюза.

"ЕС может доказать свою ценность, создавая благополучие и процветание, которые социально, экологически и экономически устойчивы. Принятие ЕС обществом зависит от эффективности принятия решений и способности реализовывать то, что было решено. Европа может иметь глобальное влияние только в том случае, если она сильная и добивается результатов", - подчеркнули в финском кабмине.

Отношение к ЕС в Финляндии

Финляндия вступила в ЕС в 1995 году после референдума по этому вопросу, проведенного в 1994-м. В 2002 году страна отказалась от финской марки и перешла на евро.

Согласно многочисленным опросам общественного мнения, большинство финнов поддерживает членство в Евросоюзе и выступает против организации нового плебисцита.

В программе работы нового правительства республики под руководством Ринне прописано, что "Финляндия привержена развитию Евросоюза и политике, соответствующей его базовым ценностям".

Вместе с тем критика в отношении ЕС и единой валюты продолжает звучать из рядов финской оппозиции. Так, оппозиционная партия "Истинные финны", занявшая второе место на парламентских выборах в апреле, не считает, что нахождение в еврозоне соответствует национальным интересам страны. При этом, по словам председателя партии Юсси Халла-ахо, "выход из нее в срок полномочий нового парламента (в следующие четыре года - прим. ТАСС) не является реалистичным". В партии также не раз требовали не допустить того, чтобы взнос Финляндии в бюджет Евросоюза возрос в случае выхода из него Великобритании.