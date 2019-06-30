В ходе массовых акций протеста в Судане погибли семь человек

ТАСС, 1 июля. Семь человек погибли, еще 181 получил ранения в воскресенье в ходе массовых акций протеста в Судане. Об этом сообщило официальное информационное агентство SUNA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Известно, что четверо были убиты в городе-спутнике суданской столицы Омдурмане, один протестующий скончался от полученных огнестрельных ранений в Атбаре на севере страны, еще один - в Абьяде. По информации ведомства, среди пострадавших 27 человек получили огнестрельные ранения. В числе раненых - трое спецназовцев.

"Марш миллионов", в котором приняли участие десятки тысяч человек по всей стране, прошел в воскресенье по призыву оппозиционного альянса "За свободу и перемены" с требованием к Военному совету немедленно передать власть в стране гражданским силам. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения с силами безопасности.

В воскресенье Военный совет Судана объявил о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией на основе посреднической инициативы Африканского союза.