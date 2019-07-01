Новый генерал-губернатор Австралии принес присягу в федеральном парламенте страны

СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Новым генерал-губернатором Австралии стал Дэвид Херли, сменивший на этом посту Питера Косгроува. Как сообщил в понедельник телеканал SBS, торжественная церемония принесения присяги прошла в здании федерального парламента страны в Канберре.

Бывший губернатор австралийского штата Новый Южный Уэльс стал 27-м генерал-губернатором Австралии после того, как Косгроув, занимавший этот пост последние пять лет, подал в отставку. "Для меня большая честь стать генерал-губернатором своей страны. <…> Я уверен, что смогу [на этом посту] помочь австралийцам продемонстрировать присущие им качества: умение заботиться об общем благе, человечность, стремление к честности и силу характера", - отметил Херли в своей приветственной речи.

65-летний Херли на протяжении 42 лет был кадровым офицером австралийской армии, окончив службу в должности главы Сил обороны Австралии. За время службы участвовал в военных операциях австралийских вооруженных сил в Сомали (1993 год) и Восточном Тиморе (1999-2000 годы). В 2009 году, получив звание генерала армии, возглавил ВВС Австралии, а в 2011 году стал главой Сил обороны, сосредоточив под своим командованием австралийскую королевскую армию, флот и военно-воздушные силы. В 2014 году Херли подал в отставку и стал губернатором штата Новый Южный Уэльс, оставаясь на этом посту до мая 2019 года. В декабре 2018 года действующий премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рекомендовал Херли на пост генерал-губернатора страны королеве Великобритании.

Генерал-губернатор Австралии - официальный представитель монарха на территории страны (глава государства - королева Елизавета II). Он является главой исполнительной власти, в его обязанности входит назначение послов, министров и судей, утверждение законопроектов, объявление выборов и вручение наград. Генерал-губернатор также является президентом Федерального исполнительного совета и главнокомандующим Сил обороны Австралии.