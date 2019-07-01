Украинские силовики обстреляли ЛЭП в ДНР

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Жители 15 сел на юге Донецкой народной республики (ДНР) остались без света в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"Жители 15 населенных пунктов юга ДНР из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) остались без электроснабжения. Массированный огонь силовики открыли 1 июля", - цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

По данным ведомства, огнем ВСУ повреждены две высоковольтные линии "Тельманово - Южная" и "Новоазовская - Красноармейска". Без электроэнергии остались порядка 2 тыс. бытовых абонентов и около 10 социальных объектов.

В Минуглеэнерго добавили, что обстрел зафиксирован около 02:00 мск.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики. 19 июня в Минске на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины ключевым пунктом повестки был вопрос о новом - "хлебном" - перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. Тем не менее, спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что уже на следующей минской встрече, которая состоится 2 июля, стороны сумеют договориться о прекращении огня.