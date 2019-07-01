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СМИ: движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

В результате происшествия погибли 34 человека

ТАСС, 1 июля. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за теракт, совершенный в понедельник в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLONews.

Бомба взорвалась в дипломатическом квартале афганской столицы. В результате теракта по меньшей мере 34 человека погибли и 68 пострадали, сообщило агентство "Синьхуа". Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Место происшествия оцеплено силами безопасности. По данным телеканала TOLONews, двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в одном из зданий вблизи места взрыва и вступили в перестрелку с силовиками.

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