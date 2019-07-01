Глава СНБО считает, что встреча президентов Украины и РФ могла бы решить проблему пленных

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава украинской Службы национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может помочь в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц в Донбассе.

Отвечая на вопросы корреспондента издания "Левый берег", Данилюк в принципе допустил возможность такой встречи, хотя, отметил он, она может быть и нецелесообразна с учетом ряда факторов. К таковым он отнес разный политический опыт двух руководителей, разную длительность нахождения у власти, разные системы власти.

"Но ситуация гораздо сложнее, - продолжал он. - Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент".

"Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы, - признал глава СНБО. - Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы".