Эрдоган сообщил, что трехсторонний саммит по Сирии может пройти в Турции в июле

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Трехсторонний саммит РФ - Турция - Иран, посвященный сирийскому урегулированию, может пройти в Турции в июле. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с журналистами после завершения саммита G20 в Осаке. Фрагменты его речи опубликовала в понедельник газета Hurriyet Daily News.

"Мы обсудили с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом последние события в Сирии, в том числе в Идлибе. Мы передали все наши оценки. Кроме того, мы обсудили проведение трехстороннего саммита Турция - Россия - Иран. Он будет проведен очень скоро, в начале июля", - приводит издание слова турецкого лидера.

По словам Эрдогана, вслед за трехсторонним саммитом пройдет также встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которой они также будут обсуждать ситуацию в Сирии.

Первый саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).