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Кризис на Украине

Парубий заявил, что Рада не допустит возвращения статуса русского языка как регионального

Таким образом спикер украинского парламента прокомментировал слова руководителя офиса Зеленского Андрея Богдана о региональных языках
Спикер украинского парламента Андрей Парубий Петр Сивков/ТАСС
Описание
Спикер украинского парламента Андрей Парубий
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада не допустит восстановления в стране статуса русского языка как регионального.

"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана, в котором он заявил, что новая команда имеет намерение вернуть региональные языки", - сказал спикер в понедельник на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

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Он напомнил, что Верховная рада недавно приняла закон о едином государственном языке и парламент не позволит возвращаться "к временам закона Колесниченко-Кивалова (действовавший в 2012 - 2014 годах закон, по которому русскому и другим языкам в стране предоставлялся статус региональных - прим. ТАСС), который под видом региональных языков имел цель просто уничтожить украинский язык на Украине".

Ранее Богдан заявил в интервью агентству "РБК Украина", что разрешил бы предоставление статуса регионального русскому языку в Донецке и Луганске, но при условии, что эти территории Донбасса вновь будут подконтрольны Киеву, а государственным языком там останется украинский. Одновременно Богдан выступил против статуса русского языка как второго государственного на Украине.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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