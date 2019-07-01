Пять партий проходят в Верховную раду на внеочередных выборах

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Пять политических партий проходят в Верховную раду на внеочередных выборах, преодолевая минимальный 5%-ный барьер. Об этом свидетельствуют итоги обновленного социологического опроса, проведенного совместно центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Как сообщил в понедельник на пресс-конференции директор "Социального мониторинга" Дмитрий Дмитрук, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 43,2% опрошенных. На втором месте - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12%, на третьем - "Батькивщина" с 9,4%, на четвертом - партия "Голос" с 8,3%, на пятом - "Европейская солидарность" с 8,2%.

Таким образом, партия Святослава Вакарчука "Голос" обошла политическую силу экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Приближаются к 5%-ному барьеру партии "Сила и честь" Игоря Смешко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко", - сказал эксперт. Остальные партии, по его мнению, не имеют шансов для прохождения в Верховную раду на внеочередных выборах 21 июля.