При теракте в Кабуле пострадали не менее 50 детей

ТАСС, 1 июля. По меньшей мере 50 детей получили ранения при взрыве в Кабуле. Об этом сообщило в понедельник агентство Pajhwok со ссылкой на министерство образования страны.

Между тем, по данным телеканала TOLOnews продолжается операция по ликвидации террористов, причастных к взрыву. Известно, что от двух до пяти нападавших укрылись в одном из строящихся зданий поблизости от места теракта.

По данным Минздрава Афганистана, жертвой террористической атаки стал один человек, еще 65 получили ранения. В свою очередь ряд СМИ сообщает о том, что число погибших может составлять от 10 до 34 человек. Агентство Pajhwok указывает, что среди пострадавших - шестеро журналистов местного телевидения. Ранее радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло ответственность за атаку.

Заминированный грузовик взорвался в понедельник утром в дипломатическом квартале афганской столицы, в 16-м полицейском округе, где также расположен один из объектов министерства национальной обороны страны.